Foto Kvara maltrattato a ogni partita: in Georgia è virale lo scatto del piede gonfio

Da oggi, 7 ottobre, iniziano i ritiri delle nazionali che saranno impegnate in Nations League durante questa sosta. La Georgia giocherà contro Ucraina (in campo neutro) e Albania (a Tbilisi). Naturalmente, Khvicha Kvaratskhelia è tra i convocati. In Georgia si parla tanto del trattamento che viene riservato a Kvaratskhelia.



Per il giocatore del Napoli c'è un interesse particolare non solo in Georgia, ma anche in Italia e in Europa in generale. Nell'ultimo turno "Kvara" si è infortunato sia all'inizio della partita contro il Como, al primo minuto, sia verso la fine della partita (al 79', prima di essere sostituito). Sportall.ge propone una foto del piede gonfio di Kvaratskhelia prima della partenza per la Polonia e dell'allenamento con la Nazionale.