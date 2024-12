Kvara, Neres o entrambi, chi vorreste in attacco? Vota il sondaggio di Tuttonapoli

Kvicha Kvaratskhelia pienamente recuperato per il Venezia, dopo lo spezzone già disputato a Genova. Da giorni l'interrogativo fa discutere i tifosi, considerando che David Neres è risultato tra i migliori sia ad Udine che contro il Genoa. Ed ora chi vorreste lì davanti? L'abbiamo chiesto anche nel sondaggio in home page su Tuttonapoli: chi vorreste? Kvara, Neres oppure entrambi (con Politano a quel punto out). Clicca qui per votare