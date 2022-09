Kvara-show con la Lazio, gli utenti di TN lo premiano: è il migliore in campo per il 36%

Vittoria in rimonta del Napoli sabato contro la Lazio nel segno di Kvicha Kvaratskhelia.

Vittoria in rimonta del Napoli sabato contro la Lazio nel segno di Kvicha Kvaratskhelia. Prestazione strepitosa del georgiano e gol decisivo per il 2-1 finale. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, ha premiato talento classe 2001. Il 63% degli utenti l’ha scelto come MVP della gara, dietro di lui Mario Rui con il 26% e Anguissa con il 15%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).