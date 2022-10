Kvaratskhelia, numeri impressionanti: nessuno come lui in Serie A per partecipazione al gol

L'uomo copertina del Napoli torna all'Olimpico dove è già risultato determinante.

L'uomo copertina del Napoli torna all'Olimpico dove è già risultato determinante. Kvicha Kvaratskhelia vuole proseguire con il suo incredibile rendimento anche nella sfida alla Roma di domani. Fin qui ha preso parte a 13 gol in 14 partite in questa stagione con il Napoli in tutte le competizioni (sette reti e sei assist), più di qualsiasi altro calciatore di Serie A nel 2022/23. A riportarlo è Opta.