L'Adana di Montella battuto dal Pescara, affronterà il Napoli a Castel di Sangro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Palena il Pescara batte 2-1 l'Adana Demirspor nel primo test amichevole della stagione. Gli abruzzesi, imbottiti di giovani, si sono imposti sulla squadra turca allenata da Montella grazie alle reti delle punte Lescano e Cuppone. I turchi, avversari del Napoli a Castel di Sangro mercoledì 27 luglio, erano passati in vantaggio dopo appena 5' (a segno Britt). Per l'Adana in campo nella ripresa l'ex azzurro Gokhan Inler, assente invece Mario Balotelli.