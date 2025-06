Ufficiale L'Al-Hilal annuncia Simone Inzaghi nuovo allenatore: "Il genio italiano è qui!"

L'Al-Hilal Saudi Club ha annunciato l'ingaggio di Simone Inzaghi, nuovo allenatore del club saudita dopo la fine della sua avventura in nerazzurro.

"The Italian Genius is here", recita il comunicato social del club. Per l'ex allenatore dell'Inter inizia una nuova era, l’esordio già tra pochissimi giorni contro il Real Madrid al Mondiale per Club.