L'Al-Hilal offre 35 milioni all'anno, Barella rifiuta. Gazzetta: "No per amore"

"Barella, no per amore", titola oggi La Gazzetta dello Sport nella sua prima pagina. Il quotidiano racconta dell'offerta monstre arrivata dall'Arabia Saudita al centrocampista sardo che però ha già chiuso le porte con la chiara volontà di rimanere all'Inter: "Dagli arabi dell'Al-Hilal un'offerta da 35 milioni all'anno. Nicolò rifiuta: c'è solo l'Inter" aggiunge la rosea, che nel suo pezzo spiega poi che il club arabo ha presentato al 23 nerazzurro una proposta da 35 milioni a stagione per quattro anni. Barella però non vede altro che Inter nel suo futuro e vuole continuare a vincere a Milano: col rinnovo firmato nel 2024, da 6,5 milioni a stagione fino al 2029, l'ex Cagliari è già l’italiano più pagato di tutta la Serie A, il secondo della rosa dell'Inter assieme a Calhanoglu, dietro solo a capitan Lautaro.

Di spalla trovano invece spazio le vicende in casa Milan e Juventus. Tra i rossoneri continua a tenere banco la ricerca di un nuovo direttore sportivo ma anche la sospetta assenza di Zlatan Ibrahimovic da Milanello nell'ultimo periodo ("Milan, rebus Ibra. Tecnico e ds saranno due italiani"), mentre per quanto riguarda i bianconeri viene posto l'accento sulle parole al miele spese in conferenza stampa da Igor Tudor nei confronti di Dusan Vlahovic, pronto a tornare al centro del progetto ("Juve, Tudor vota Vlahovic: 'Sarà lui a spingerci'").