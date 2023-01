L'Al Nassr vince di misura, per Ronaldo un esordio incolore

Comincia con un successo e una prestazione sottotono l'avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita.

Comincia con un successo e una prestazione sottotono l'avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. All'Al Nassr basta un gol di Talisca per avere la meglio sull'Al-Ettifaq di Robin Quaison e riportarsi in vetta alla classifica della Saudi Professional League, scavalcando di una lunghezza l'Al-Hilal. La formazione di Riyad deve anche recuperare una partita, così come l'Al-Ittihad, terzo a due punti dal primo posto.