Prima pagina L'apertura della Gazzetta sulle vittorie di Milan e Juve: "Brividi e gioia"

"Brividi e gioia". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Successo casalingo per il Milan che si è imposto per 1-0 sull'Udinese nell'anticipo del sabato alle 18. Decisiva per la squadra allenata da Paulo Fonseca una rete siglata da Samuel Chukwueze al quarto d'ora della prima frazione di gara.

Successo di misura per la Juventus di Thiago Motta che prosegue la sua striscia positiva di risultati e continua a non incassare reti, solo uno in campionato. I bianconeri, in superiorità numerica per l'espulsione di Romagnoli, hanno avuto la meglio della Lazio per 1-0 con un autogol di Gila a quattro dalla fine.