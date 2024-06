L'Atletico Madrid piazza il primo colpo in difesa: è fatta per un ex obiettivo del Napoli

L’Atletico Madrid si appresta a mettere a segno un colpo per la difesa. Il Cholo Simeone è pronto ad accogliere Robin Le Normand

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

L’Atletico Madrid si appresta a mettere a segno un colpo per la difesa. Il Cholo Simeone è pronto ad accogliere Robin Le Normand: il difensore di proprietà della Real Sociedad, trattato la scorsa estate dal Napoli come sostituto di Kim, sarà con ogni probabilità il primo rinforzo dei colchoneros per la stagione 2024/2025. Un innesto importante che va ad innalzare il tasso tecnico in difesa, dando al tecnico un giocatore di assoluto valore.

Dopo sei anni trascorsi a San Sebastian, il calciatore della nazionale spagnola è pronto quindi a cambiare casacca. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe ormai vicina la fumata bianca: il club basco ricaverà oltre 30 milioni per la cessione del titolare della Roja, impiegato da Luis de la Fuente nella prima partita dell'Europeo, vinta 3-0 contro la Croazia.

Una volta firmato il contratto, Le Normand si preparerà a vivere una nuova avventura in una squadra ambiziosa e che probabilmente subirà una restyling in estate: nel reparto arretrato potrebbe esserci posto anche per Hancko, altro obiettivo della squadra della capitale. A riferirlo è TMW.