L'emergenza è finita: almeno un recupero e tre cambiamenti a Como

vedi letture

Vietato pensare all'Inter. A Castel Volturno la concentrazione è altissima per la sfida al Como, così come la preparazione al match, dettaglio dopo dettaglio, per un turno di campionato assolutamente delicato. Il Napoli punta a tornare alla vittoria, dopo tre pareggi che non hanno sovvertito le gerarchie al vertice del campionato, per tenere quantomeno il +2 che significherebbe crearsi un'occasione importante proprio nello scontro diretto contro l'Inter. Di fronte ci sarà il Como di Fabregas, sulle ali dell'entusiasmo dopo il successo di Firenze, ma che il Napoli affronterà con qualche arma in più rispetto all'ultimo match con la Lazio ed anche delle novità sulle posizioni nel 'nuovo' 3-5-2.

Gli infortuni alle spalle

La settimana è servita (anche) per portare a buoni ritmi Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola. Difficilmente però verrà rischiato l'urugyayano, reduce da un infortunio sicuramente più importante e complicato, mentre per l'ex Roma non solo il ruolo di alternativa a Mazzocchi (mancata proprio nel caotico finale contro la Lazio) ma potrebbero spalancarsi le porte per un ritorno dal primo minuto a sinistra per avere maggiore spinta e costruzione. Due recuperi importanti e che Conte punta ad avere al meglio anche in vista dello scontro diretto.

3-5-2, ma con almeno tre novità

Conte potrebbe cambiare, dunque, seppur senza cambiare modulo. L'idea è di confermare il 3-5-2, ma dandogli caratteristiche più offensive rispetto a quello visto all'Olimpico e che ha portato indubbiamente ad una produzione offensiva piuttosto ridotta con pochissime palle gol create. Spazio a Politano a destra e Spinazzola a sinistra (col diffidato Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana) in modo da poter abbassare Di Lorenzo nei tre centrali (con Rrahmani centrale e Buongiorno centro-sinistra). Ed in attacco nessun dubbio su Raspadori e Lukaku.