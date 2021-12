L'Empoli gioca, il Napoli è pericoloso ma sciupone: 0-0 al 45'

Dopo due minuti di recupero, si va al riposo sullo 0-0 al Maradona. L'Empoli ha tenuto bene il pallino del gioco, creando però poco, mentre il Napoli alla fine pur non incantando ha avuto le occasioni più pericolose, in partita una traversa di Elmas, in un batti e ribatti in area piccola e poi una chance per Lozano. Altro cambio forzato al 22', inoltre, fuori Zielinski per un problema respiratorio e dentro Insigne che non ha convinto al tiro.