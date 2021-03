L'erede di Gattuso che non avevamo considerato

Nel vortice di nomi di allenatori accostati al Napoli - Sarri, Benitez, Juric, Italiano, De Zerbi - non avevamo considerato un profilo a sorpresa: Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese potrebbe lasciare la Roma a fine stagione e De Laurentiis potrebbe approfittarne. L'ex tecnico dello Shakhtar è già stato accostato, in passato, al Napoli. Per stile e modo di gestire la rosa, è un tecnico che piace alla dirigenza azzurra. Ovviamente al momento è prematuro parlarne, ma in futuro, quando Gattuso lascerà Napoli, anche il nome di Fonseca andrà aggiunto al folto elenco di tecnici in lizza per la sostituzione dell'allenatore calabrese.