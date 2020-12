L'ex Cavani nei guai per una storia su Instagram: accusato di razzismo, rischia lunga squalifica

Brutte notizie per Edinson Cavani e il Manchester United. Al giocatore uruguaiano potrebbe costare cara quella storia su Instagram in cui ha usato un termine che in Inghilterra è ritenuto razzista. La FA ha accusato l'attaccante di aver violato la Regola E3, sostenendo che il suo post era "offensivo e/o improprio. Si afferma inoltre che il commento costituisce una violazione aggravata, che è definita nella regola FA E3.2, in quanto includeva riferimenti, espliciti o impliciti, al colore e/o alla razza e/o all'origine etnica". L'ex attaccante del Napoli ha tempo fino al 4 gennaio per rispondere a queste accuse, anche se si è già scusato tramite un comunicato ufficiale.