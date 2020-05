L'idea del Duisburg contro la ripresa a porte chiuse: drive-in per assistere alle gare

In Bundesliga si punta a ripartire quanto prima. E anche nelle serie minori tedesche c'è l'obiettivo di ricominciare con il campionato. Per permettere ai tifosi di assistere alle partite, il Duisburg, club che milita nella terza divisione teutonica, sta costruendo un drive-in a pochi metri dal campo di gioco. In questo modo si permetterebbe ai tifosi di assistere alla partita rispettando le norme della distanza: due metri tra ogni auto, finestrini chiusi, massimo due persone per volta al bagno. Difficile la realizzazione, ma sicuramente bella l'idea. A riportarlo è l'Express.