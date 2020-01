L'Inter non va oltre il pari con l'Atalanta in casa: finisce 1-1, gli orobici sbagliano un rigore

Un gol per tempo, un gol per lato. Inter e Atalanta si dividono la posta nel match serale al Meazza dopo una partita piena zeppa di emozioni. Un risultato abbastanza giusto, anche se nella ripresa gli orobici avrebbero meritato qualcosa in più- Dopo 4' la rete di Lautaro Martinez, nella ripresa il pari di Gosens. Ma soprattutto il rigore parato da Handanovic a Muriel, che permette all'Inter di conquistare almeno un punto.