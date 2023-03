L'Italia accorcia le distanze contro l'Inghilterra: esordio con gol per Retegui

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La scommessa del ct Mancini ha pagato subito. Al minuti 55' della sfida del San Paolo l'attaccante Mateo Retegui segna il suo primo gol in azzurro all'esordio assoluto. Pellegrini riceve al limite dell'area, vede il movimento del compagno e lo serve in profondità dentro l'area. Il centravanti del Tigre controlla e in diagonale batte il portiere inglese in uscita riaprendo la sfida: 1-2 per gli anglosassoni quando manca più di mezz'ora alla fine.