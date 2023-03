L’Uruguay batte la Corea del Sud in amichevole: 90’ per Kim, Olivera resta in panchina

L’Uruguay batte 2-1 la Corea del Sud nell’amichevole in programma quest'oggi.

L’Uruguay batte 2-1 la Corea del Sud nell’amichevole in programma quest'oggi. Vantaggio della Celeste con Coates al 10’, pari dei padroni di casa con Hwang In-Beom prima del 2-1 definitivo segnato da Vecino al 61’. Nei minuti finali annullate due reti alla squadra asiatica. Il difensore del Napoli Kim Min-jae ha disputato l’intera gara mentre Mathias Olivera è stato risparmiato e tenuto in panchina per tutto il match.