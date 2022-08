La città risponde con entusiasmo al test gratuito: esauriti i biglietti per la Juve Stabia

La società ha fatto un passo verso la città per mettersi alle spalle vecchie incomprensioni, la tifoseria ha risposto con entusiasmo e fatto la propria parte





I tifosi hanno risposto presente all'apertura gratuita del Maradona per l'amichevole (ore 18, diretta su KK Tv e Facebook SSCNapoli) con la Juve Stabia ed in pochissime ore, restando anche per 50-60 minuti nella fila virtuale su Ticketone, hanno esaurito i biglietti messi per ora a disposizione. Al momento infatti non risultano biglietti disponibili. Una cornice di pubblico importantissima dunque accompagnerà i nuovi acquisti in questo test organizzato proprio per mettere minuti nelle gambe ed inserirli al più presto nelle rotazioni: la società ha fatto un passo verso la città per mettersi alle spalle vecchie incomprensioni, la tifoseria ha risposto con entusiasmo e fatto la propria parte.