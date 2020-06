La finale di Fabian - A caccia di un'altra magia per giustificare la tripla cifra

Tuttonapoli.net vi accompagna, ora dopo ora, verso la finale di Coppa Italia. Analizzeremo uno per uno gli azzurri che scenderanno in campo per la decima finale di Coppa Italia della storia azzurra e per provare dunque a conquistarla per la sesta volta (la terza della gestione ADL).

FABIAN RUIZ - Nell'unica finale che ha giocato, quella della Spagna nel mondiale Under 21 la scorsa estate, ha fatto letteralmente a pezzi la Germania, conquistando anche il titolo di miglior giocatore della manifestazione. Del resto nelle grandi partite, quelle senza marcature asfissianti e spazi stretti, la sensazione è che riesca a dare il meglio ed a far valere la sua incredibile qualità. L'ha dimostrato anche in questo stesso torneo, trascinando il Napoli in finale con la perla realizzata a Milano, pesantissima nell'economia del confronto con l'Inter come abbiamo visto anche nella gara di ritorno. Gattuso per questo lo schiererà anche se non al meglio e quasi sicuramente non ha i 90 minuti per terminare la gara: il tecnico, ma anche il presidente, credono in una finale da uomo chiave del match. Del resto, sono queste le gare in cui deve incidere per giustificare anche la tripla cifra, quei 100mln di euro fissati nuovamente da De Laurentiis per sedersi a trattare con Real Madrid e Barcellona che lo seguono da tempo.

TROFEI VINTI - 1 Campionato d'Europa Under-21 (Spagna, Italia 2019)