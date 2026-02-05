Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Avanti Inter. Ora Napoli o Como in semifinale"

"Avanti Inter" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. I nerazzurri hanno battuto per 2-1 il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia sul neutro di Monza. Bonny e Diouf hanno regalato il successo a Chivu. Per il Toro in gol il nuovo arrivato Kulenovic. Annullato un gol a Prati per un fuorigioco millimetrico. Bene i ragazzini di Chivu: ora Napoli o Como in semifinale.

L'altro quarto di finale - "Atalanta-Juventus vale tanto": oggi in campo i nerazzurri e i bianconeri al Gewiss Stadium di Bergamo. Spazio a Raspadori per Palladino, Spalletti conferma la fiducia a David. Yildiz va in panchina.