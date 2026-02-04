Foto SSCNapoli, nuova maglia pre-match blu in vendita: info e prezzo

Novità per i tifosi azzurri: la SSCNapoli ha messo in vendita sul proprio web store la nuova maglia pre-match blu 2026, la divisa che viene indossata dai calciatori del Napoli nel pre-partita. Il capo è disponibile negli store, ovviamente anche online, al prezzo di 75 euro. Di seguito al descrizione della maglia direttamente dal web store della SSC Napoli.

"La Maglia Pre-Match Blu della SSC Napoli per la stagione 2025/2026 è un tributo raffinato all’arte, alla storia e all’identità partenopea. Ispirata ai motivi geometrici del pavimento del Palazzo Reale di Napoli, la maglia presenta un elaborato pattern grafico e dettagli vintage che conferiscono un tocco retrò allo stile contemporaneo del capo. Il colore dominante è un blu profondo, elegante e deciso, impreziosito da inserti azzurri che creano un dinamico gioco di tonalità. A risaltare, i loghi dorati che aggiungono un accento di prestigio e luminosità, perfettamente integrati nel design.

Realizzata in tessuto tecnico e traspirante, la maglia assicura comfort e leggerezza durante la fase di riscaldamento pre-partita, mantenendo un’eleganza distintiva. Questa maglia non è solo un capo sportivo: è un incontro tra tradizione e innovazione, un omaggio al patrimonio culturale napoletano e alla passione per il calcio che unisce la città, dentro e fuori dal campo".