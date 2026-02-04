Ufficiale Di Lorenzo, intervento al piede perfettamente riuscito: la nota della SSC Napoli

Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, questo pomeriggio si è sottoposto ad un intervento chirurgico al piedi sinistro. Arriva la conferma da parte della SSCNapoli, attaverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: "Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto oggi a intervento chirurgico al piede sinistro. L'operazione è perfettamente riuscita. Il capitano azzurro inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo".

