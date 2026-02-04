Serata di relax per Conte: cena in città in uno dei suoi locali preferiti
Antonio Conte ha trascorso la serata in uno dei suoi ristoranti preferiti in città, tornando a cena alla Tavernetta Colauri. Il locale, situato a Santa Croce tra i Camaldoli e Chiaiano, è un punto di riferimento della zona ed è gestito dal 2007 dai cugini Rosario e Salvatore. Una scelta che conferma il legame dell’allenatore azzurro con luoghi familiari e apprezzati, ideali per concedersi un momento di tranquillità.
La cena è arrivata in una settimana importante, alla vigilia della sfida tra Genoa e Napoli, ed è stata anche l’occasione per celebrare un riconoscimento prestigioso. Conte, infatti, ha festeggiato la vittoria della “Panchina d’Oro 2025”, premio ricevuto a Coverciano per il suo lavoro in panchina. Un momento di relax e soddisfazione personale, prima di tornare a concentrarsi sugli impegni sportivi.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro