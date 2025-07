Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Conte e l'idea Sterling. Il Napoli ci prova se salta Ndoye"

vedi letture

Non ci voleva per la Juventus. È successo ieri, ma Douglas Luiz ha disertato il raduno bianconero per rompere con la società e forzare l'addio. Risultato: multa e cessione. "Sgarbo alla Signora", riassume l'accaduto in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Da Hjulmand a Berge il club ora cerca il sostituto, intanto arriva il no al Chelsea che offre 65 milioni per Yildiz.

Di spalla a destra si passa ad Ademola Lookman all'Intere la telenovela con l'Atalanta. Sarebbe pronto il rilancio dei meneghini da presentare alla Dea dopo aver fatto cassa, mancano solo le uscite di Taremi e Buchanan. Invece il Torino di Marco Baroni si potenzia in attacco e batte il colpo Ngonge dal Napoli, per aggiungerlo alla batteria di soluzioni offensive in compagnia di Zapata e Ché Adams. "Conte e l'idea Sterling. Il Napoli ci prova se salta Ndoye" si legge di spalla sempre per gli azzurri.