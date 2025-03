Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "L'Inter scatenata sul mercato: tenta Castro"

"L'Inter tenta Castro" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. I nerazzurri scatenati anche sul fronte calciomercato. L'Inter pensa già alla prossima stagione e ha messo nel mirino l'argentino classe 2004 del Bologna Santiago Castro. Il centravanti, che ha rimpiazzato Zirkzee in rossoblù. El Torito, convocato in questi giorni con l'Argentina, rimpiazzerà l'infortunato Lautaro Martinez che nel frattempo ha lasciato il ritiro della nazionale Albiceleste. "Mi ha aiutato molto nel mio adattamento, mi ha mandato molti messaggi" le sue parole in riferimento al Toro. E ora i due potrebbero giocare insieme all'Inter.

Nazionale - La sosta dei campionati dà spazio alle Nazionali. Italia-Germania di Nations League, sfida in programma oggi alle 20.45 a San Siro, trova spazio nel taglio alto della Rosea: "È sempre Italia-Germania". Per la Nazionale guidata da Luciano Spalletti, il confronto con i tedeschi è importante anche in ottica Coppa del Mondo.