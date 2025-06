Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "L'Italia e il triste addio di Spalletti"

"Senz'anima" recita il titolo principale proposto oggi da La Gazzetta dello Sport in prima pagina per descrivere il momento dell'Italia, vittoriosa 2-0 sulla Modolva non senza sofferenze nell'ultima uscita in panchina di Luciano Spalletti: "L'Italia e il triste addio di Spalletti. Solo 2-0 e molti rischi con la Moldova".

E la Norvegia vince ancora. Luciano: 'Niente alibi. Ma chi rifiuta la Nazionale non ci giochi più", prosegue la rosea. Al posto del tecnico di Certaldo dovrebbe arrivare Claudio Ranieri, pronto a ricoprire il doppio ruolo tra Roma e Italia: "Ranieri, pensaci tu. Contratto di un anno per il nuovo ct. I Friedkin lo liberano per il doppio ruolo".