Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli, ci sei. Scudetto in mano"

Alla fine si ribalta il campionato. L'Inter cade ancora e dopo Bologna e Milan deve arrendersi alla Roma: il big match a San Siro finisce 0-1 per i giallorossi nel segno di Soulé. Terza sconfitta di fila, nerazzurri stanchi e ora viene la semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona, mercoledì, in Spagna. Al contrario, Antonio Conte ha lo scudetto in mano grazie alla vittoria ottenuta ieri contro il Torino al Maradona: "Napoli, ci sei", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Gli azzurri così facendo si sono portati a +3 e ora hanno lo scudetto in mano.