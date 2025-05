Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli, la festa e i dubbi di Conte"

vedi letture

Saranno giorni bollenti per quattro allenatori di Serie A. Si parte da Simone Inzaghi, quello più sotto la lente d'ingrandimento per il passo fatale commesso dalla sua Inter per via del pari con la Lazio e dello Scudetto quasi perso ormai: solo un miracolo potrebbe permettere ai nerazzurri di riaprire il discorso all'ultima giornata di campionato, quando il Napoli dovrà solamente vincere contro il Cagliari per laurearsi Campione d'Italia. Como a parte, ora il tecnico di Piacenza vuole portare a termine un'altra missione, la Champions League: "Coppa mia", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport.

Alzare la Coppa dalle grandi Orecchie per redimere un campionato buttato, al contrario del Napoli e la festa in programma di Antonio Conte. Peccato che il suo futuro sia in dubbio: dopo aver vinto il tricolore ci sarà il suo futuro da delineare, con la Juventus costantemente in pressing e a breve l'incontro con il presidente del club partenopeo De Laurentiis. Gli azzurri intanto, così come i nerazzurri di Inzaghi, scenderanno in campo per l'ultima volta in contemporanea questo venerdì (ore 20:45), mentre in caso di spareggio-Scudetto si andrebbe a lunedì.