La Gazzetta dello Sport: "Napoli, si cambia. C'è En-Nesyiri. Lucca in partenza"

Adrien Rabiot trascina alla vittoria il Milan, che si prende la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Al Senigallia, nel recupero della sedicesima giornata di campionato, cade l'imbattibilità in casa del Como, ribaltato nella ripresa dalla doppietta del centrocampista francese, dopo che nel primo tempo Nkunku aveva risposto al vantaggio di Kempf.

Sulla rosea c'è spazio poi anche per il mercato, in particolare quello di Juventus e Napoli. Per i bianconeri si potrebbe rinnovare l'asse con la Fiorentina. C'è stata infatti una fumata nera per il rinnovo del giovane esterno Niccolò Fortini e la dirigenza della Vecchia Signora fiuta il colpo. Su Fortini restano forti anche Roma e Napoli, quest'ultimo alle prese con la cessione di Lucca su cui è spuntato l'Al Hilal di Inzaghi. Se l'attaccante ex Udinese dovesse partite, gli azzurri potrebbero andare su El Nesyri.