La grande abbuffata di maglie di ADL: il Napoli ha già indossato 10 kit diversi in 30 partite

Quest'anno il Napoli ha inaugurato la strada dell'autoproduzione delle magliette, firmando un accordo di collaborazione con EA7 e adottando una strategia inedita nel mondo del calcio. E, forse, ha anche esagerato nel numero di maglie prodotte. Sono ben 10, in 30 partite ufficiali, i differenti kit indossati dai partenopei, come elencato dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport.

Tutte le divise.

Si parte dalla magli azzurra classica e la stessa coi ricami dorati; stessa cosa per la maglia rossa, classica e con ricami dorati; poi la divisa bianca e quella nera con ragnatela per Halloween; infine le tre versioni (azzurra, bianca e blu) in onore di Maradona e l'ultima, per San Valentino, con le fiamme azzurre su sfondo blu navy. Dieci in totale, tantissime