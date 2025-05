La rovesciata di McTominay e Orsolini-Inter in Top-3 gol dell'anno: la classifica

vedi letture

Come ogni anno, DAZN ha stilato la classifica dei migliori gol della stagione. Da poco è stata pubblicata quella della Serie A 2024/25 che vede nei primi tre posti due reti molto significative per lo Scudetto del Napoli. Al terzo posto c'è proprio la marcatura decisiva per il campionato, la rovesciata di Scott McTominay contro il Cagliari all'ultima giornata, mentre l'altra non è stata segnata direttamente dagli azzurri ma è stata altrettanto importante: la sforbiciata di Riccardo Orsolini che ha sconfitto l'Inter si prende il primo posto come gol più bello dell'anno.

Di seguito la Top-10 gol della Serie A 2024/25:

1- Orsolini in Bologna-Inter 1-0

2- Che Adams in Empoli-Torino 0-1

3- McTominay in Napoli-Cagliari 2-0

4- Deiola in Cagliari-Venezia 3-0

5- Soulé in Parma-Roma 0-1

6- Mandragora in Fiorentina-Empoli 2-1

7- Barella in Inter-Atalanta 4-0

8- Ndoye in Bologna-Napoli 1-1

9- Yildiz in Torino-Juventus 1-1

10- Castellanos in Genoa-Lazio 0-2