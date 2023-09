La Slovacchia cala il tris al Liechtenstein: Lobotka in campo 77’

Scorpacciata di gol nel Gruppo J in campo questa sera per le qualificazioni all'Europeo del 2024.

© foto di www.imagephotoagency.it

Scorpacciata di gol nel Gruppo J in campo questa sera per le qualificazioni all'Europeo del 2024. Tris della Slovacchia che ha impiegato circa un quarto d'ora per battere il Liechtenstein per 3-0, grazie ai gol di Hancko, del veronese Duda e di Mak. Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, partito titolare, ha giocato 77’ ed è stato sostituto nella ripresa da Hrosovsky.

La Nazionale di Francesco Calzona si conferma al secondo posto alle spalle del Portogallo che, privo dello squalificato Cristiano Ronaldo, segna addirittura nove reti al Lussemburgo, confermando la leadership nel girone. Quattro gol nel primo tempo, segnati da Gonçalo Ignacio e Gonçalo Ramos (doppietta per entrambi), nella ripresa in gol Diogo Jota (altra doppietta), Ricardo Horta e Bruno Fernandes e Joao Felix. Per Rafa Leao 75 minuti in campo e due assist.

Infine, nella terza ed ultima partita del girone, vittoria all'ultimo secondo per l'Islanda, che con un gol di Finbogasson stende la Bosnia nel recupero.

I risultati

Islanda-Bosnia 1-0

Portogallo-Lussemburgo 9-0

Slovacchia-Liechtenstein 3-0

GRUPPO J

Portogallo 19

Slovacchia 13

Lussemburgo 10

Bosnia 6

Islanda 6

Liechtenstein 0