La sosta ulteriore aiuto per Conte: un recupero e due big verso il top della forma

Nonostante l'entusiasmo per ultime due vittorie di fila (tre considerando anche la Coppa Italia ed in generale sei nelle ultime sette vittorie), l'interruzione per la sosta per le nazionali potrebbe risultare persino positiva per il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico dei partenopei sta sfruttando questi giorni, in attesa dei rientri che partiranno martedì, per lavorare dal punto di vista fisico e portare al top in particolare due elementi arrivati a fine mercato e recuperare anche Alex Meret che potrebbe rientrare tra i convocati per Empoli.

Doppiette per Lukaku e Neres

Ieri allenamento congiunto con la Juve Stabia a Castel Volturno proprio per calibrare al meglio minutaggi e condizione e quattro reti per i due acquisti estivi che ormai viaggiano verso la migliore condizione. Il belga, che ha già avuto un impatto devastante con 3 gol e 4 assist in campionato, per fare quest'ulteriore step ha rinunciato per la seconda volta alla convocazione in nazionale ed il brasiliano invece punta alla titolarità forte di uno score incredibile di tre assist ed un gol in campionato senza mai partire dal primo minuto. Mica male.

"Era più importante restare"

Della scelta di restare a Castel Volturno ne ha parlato ieri proprio Romelu Lukaku, intervistato dal Tg1: "Rimanere con la mia squadra era più importante per me. Ho scelto di lavorare: l'anno scorso non ho fatto il ritiro e alla fine l'ho pagata. Conte? La sua presenza è stata molto importante, tutti sanno il rapporto che ho con lui. Conosce il mio passato, la mia famiglia, questo fa una grande differenza". E sul campionato: "Dobbiamo stare molto calmi perchè siamo all’inizio del percorso”, le parole dell'attaccante del Napoli e già uomo-squadra e trascinatore in questo suo avvio di esperienza in maglia azzurra.