La SSCNapoli chiarisce: date ritiri non sono ufficiali, manca data di inizio campionato

Nella giornata odierna sono emerse alcune voci circa le date di inizio dei due ritiri estivi del Napoli, prima in quel di Dimaro e poi in quel di Castel di Sangro. Stando a quanto riferitoci dalla SSC Napoli, però, è bene ribadire che al momento non è stata ufficialmente fissata alcuna data ufficiale.

Il motivo è presto spiegato: al momento manca ancora la data dell'inizio del campionato prossimo. Finché non sarà ufficializzata, non potranno essere annunciati gli inizi dei due ritiri estivi.