La super-parata di Meret su Yildiz è al 3° posto tra le migliori dell'anno: la classifica

Come ogni anno, DAZN ha stilato la classifica delle migliori parata della stagione. Da poco è stata pubblicata quella della Serie A 2024/25 che vede al terzo posto il super riflesso di Alex Meret contro Yildiz in Napoli-Juventus 2-1. Della stessa gara è presente anche un altro intervento, quello di Di Gregorio sul colpo di testa di Lukaku, votato come seconda parata migliore. Al primo posto c'è Suzuki in Parma-Roma 0-1

Di seguito la Top-10 gol della Serie A 2024/25:

1- Suzuki in Parma-Roma 0-1

2- Di Gregorio in Napoli-Juventus 2-1

3- Meret in Napoli-Juventus 2-1

4- Svilar in Roma-Juventus 1-1

5- Sommer in Inter-Udinese 2-1

6- De Gea in Juventus-Fiorentina 2-2

7- Radu in Venezia-Napoli 0-0

8- Maignan in Milan-Monza 2-0

9- Carnesecchi in Juventus-Atalanta 0-4

10- Milinkovic-Savic in Torino-Milan 2-1