La Superlega è ancora viva: nominato un CEO per promuovere e programmare il torneo

Il progetto della Superlega è più vivo che mai. In attesa che la Corte di Giustizia dell'UE si pronunci sul caso, sarà la società A22 Sports Management ad occuparsi della promozione e della programmazione, concentrandosi in particolare sulla struttura generale e sugli aspetti finanziari del nuovo torneo. Da domani, riporta Marca, Bernd Reichart sarà il CEO: 48 anni, è un dirigente sportivo che fino a poco tempo fa ha ricoperto la carica di amministratore delegato del gruppo RTL Deutschland.

"L'obiettivo iniziale sarà quello di avviare un dialogo attivo con il mondo del calcio, dai club ai giocatori fino ad allenatori, tifosi e media. L'obiettivo è facilitare lo sviluppo di un modello sportivo sostenibile per le competizioni europee che curi gli interessi di tutti", si legge in una nota diffusa da Reichart. "L'attuale situazione del calcio europeo è caratterizzata da una serie di sfide che non si risolveranno da sole. I presidenti di Real Madrid e Barcellona, ​​​​insieme al presidente della Juventus, hanno recentemente esposto le loro opinioni sui problemi che lo sport sta affrontando. Credo che stiano ponendo le domande giuste e sono personalmente disposto ad ascoltare voci diverse in modo che la comunità calcistica europea possa trovare insieme le risposte giuste. Ci vogliono serie riforme".