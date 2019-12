La Tour Eiffel è solo un ricordo

Il nuovo corso targato Gattuso è cominciato da poche settimane, eppure sono già tanti i cambiamenti visibili nell'ambiente Napoli. A cominciare, per fare un esempio, dal vestito tattico, un ritorno al passato che - va detto - sarà irrimediabilmente diverso da quello che alcuni si aspettano. Il 4-3-3 di Gattuso, lo si sta ripetendo ormai da giorni, sarà diverso da quello che si è visto nel triennio sarriano: si ripartirà da un modello già visto, per arrivare ad un impostazione di gioco differente, volta ad una manovra più verticale rispetto a quella proposta da Sarri.

UN DIVERSO 4-3-3 - Tanti interpreti sono già cambiati, rispetto ad un anno e mezzo fa, ed il centrocampo del Napoli annovera tra le sue fila giocatori che Sarri non aveva a disposizione: da Fabiàn, passando per Elmas, con gli adii di Jorginho ed Hamsik che di certo erano parte integrante ed importante dell'idea di gioco dell'attuale tecnico della Juventus. Una delle pedine di quel 4-3-3, però, non solo è ancora all'ombra del Vesuvio, ma sembra addirittura pronto a riscrivere il proprio destino.

IL DESTINO RISCRITTO - Sono ormai lontani i tempi dell'addio per Allan, quando sembrava che il brasiliano fosse pronto a svestire la casacca azzurra per indossare quella del Psg, ben più "dorata" ed arricchita da diversi milioni di euro in più rispetto a quelli percepiti al Napoli. Eppure, le cose sono vistosamente cambiate: Allan non solo è rimasto, trattenuto da un De Laurentiis poco incline ad assecondare le richieste dei parigini, ma al momento il futuro pare possa tingersi ancor più di azzurro. Il rinnovo del centrocampista brasiliano pare sia diventato una delle priorità del club, soprattutto ora che con Gattuso la necessità è quella di avere un centrocampo combattivo e pronto a valorizzare la fase di interdizione. Il futuro della gestione tecnica, poi, troverà chiarezza e certezze nel corso dei prossimi mesi, ma al momento quella di Allan è una permanenza più che possibile.