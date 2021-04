Lady Inzaghi positiva al Covid: ricoverata allo Spallanzani per maggiori controlli

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, è stata ricoverata all’Ospedale Spallanzani per dei controlli. Il quotidiano, infatti, riporta che la moglie del tecnico della Lazio, ha visto peggiorare nelle ultime ore le sue condizioni dopo aver contratto il Covid in settimana. La signora Lucariello, quindi, è stata ricoverata allo Spallanzani in seguito all’emergere di una forte tosse. Ci sarebbe il sospetto della polmonite. Ricordiamo che anche il tecnico biancoceleste è positivo, ma in isolamento domiciliare in quanto asintomatico.