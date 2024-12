Ufficiale Lazio-Napoli, ad arbitrare sarà Pairetto! Var Serra e Avar Mazzoleni: la sestina completa

Sono state rese note le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Lazio-Napoli, in programma giovedì sera alle 21, sarà diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Con lui Brti e Bahri come assistenti e Rapuano come quarto uomo. Al VAR ci sarà Serra, coadiuvato da Mazzoleni.

LAZIO – NAPOLI Giovedì 05/12 h.21.00

PAIRETTO

BERTI – BAHRI

IV: RAPUANO

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI