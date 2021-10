Le probabili formazioni Fiorentina-Napoli: Spalletti ha le idee chiare, due dubbi per i viola

Dopo il primo ko stagionale, in Europa League contro lo Spartak, il Napoli punta a voltare subito pagina con l'obiettivo del ritorno alla vittoria per la settima di fila in campionato per tenere la testa della classifica. La squadra di Luciano Spalletti forse già giovedì - oltre che per le scelte iniziali ed i cambi dell'allenatore - ha mostrato a livello mentale qualche retro-pensiero in vista della gara attesissima con la Fiorentina, il test probabilmente più difficile di questo inizio stagione e che può dire tanto sulle potenzialità degli azzurri. I viola di Italiano infatti rappresentano la sorpresa di questo campionato, mostrando sin dalle prime gare un gioco propositivo fatto di linea altissima e pressing ultra-offensivo fino a quando le energie lo consentono, battendo l'Atalanta e mettendo in seria difficoltà persino l'Inter per gran parte del match.

STATISTICHE - Firenze è da sempre una trasferta ostica per il Napoli e ad ogni occasione sono tanti i riferimenti anche al 3-0 nel terzo anno di Sarri, il giorno dopo il disastro di Orsato che salvò la Juventus. Negli ultimi anni però il Napoli s'è espresso piuttosto bene: nelle ultime 12 gare al Franchi, i viola hanno vinto solo quella gara e per il resto 5 pareggi e 6 vittorie azzurre. La particolarità è che si sfideranno le due squadre che hanno subito meno reti nei primi tempi: sia i viola che gli azzurri hanno incassato solo una rete nei primi 45'. Match in cui è molto atteso anche Lorenzo Insigne: a secco finora su azione, il capitano del Napoli ha nella Fiorentina la sua vittima preferita (9 reti e 5 assist ai viola in 17 gare).

LE ULTIME SULLA FIORENTINA - Italiano deve fare a meno ancora di Castrovilli e dovrebbe confermare l'undici delle ultime settimane. L'unico dubbio è legato a chi affiancherà Milenkovic al centro della difesa: in rialzo le quotazioni di Igor, più rapido per contrastare l'attacco alla profondità di Osimhen, in ballottaggio con Martinez Quarta. Per il resto Odriozola e Biraghi ai lati mentre a centrocampo Bonaventura, Torreira (favorito su Pulgar) e Duncan con la conferma del tridente Callejon, Vlahovic, Gonzalez, al rientro dopo il turno di squalifica.

LE ULTIME SUL NAPOLI - La formazione, come fatto intendere da Spalletti già dopo lo Spartak con la spiegazione del cambio di Insigne al 40', è già fatta da giorni e le scelte iniziali in EL sono state proprio in prospettiva di Firenze. E' il caso delle due gare di fila di Politano nell'ottica di avere Lozano dall'inizio a Firenze: un altro giocatore, oltre Osimhen, per attaccare al meglio la profondità sulla linea alta dei viola. A centrocampo è stato risparmiato il primo tempo ad Anguissa ed il secondo a Zielinski, che agiranno col solito Fabian, ed in difesa rientrerà Rrahmani, in coppia con Koulibaly, e Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. Tra i pali invece si rivedrà Ospina

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

Ballottaggi: Igor-Martinez Quarta 51%-49%

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

ARBITRO - Sozza (Bindoni-Lo Cicero, IV: Serra, VAR: Aureliano, AVAR: Meli)

DOVE VEDERLA - Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net