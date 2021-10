Cds - Come si ferma Osimhen? A Firenze temono la linea difensiva altissima di Italiano

In questi giorni si è discusso molto a Firenze sul modo più efficace per bloccare il razzo in versione centravanti del Napoli, scrive il Corriere dello Sport in un focus su Victor Osimhen: "La paura di molti è quella linea difensiva altissima, a ridosso della linea di metà campo: se Osimhen parte in posizione regolare, tutto quello spazio diventa per lui una pista di decollo. Ammettiamo pure che l’allenatore modifichi la sua linea di gioco, che accorci lo spazio fra la difesa e l’area di rigore, quale difensore della Fiorentina (o di un’altra squadra) è in grado di reggere lo spunto in velocità di Osimhen anche nello stretto e nel breve?".