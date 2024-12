Le probabili formazioni Lazio-Napoli: Conte ruota, Baroni in emergenza

È la volta degli ottavi di finale di Coppa Italia: il Napoli di Antonio Conte affronta in trasferta la Lazio di Marco Baroni. Subito big match nel round of 16 del torneo, perché gli azzurri sono stati costretti al passaggio da trentaduesimi e sedicesimi a causa del decimo posto in campionato dello scorso anno. Adesso però la squadra partenopea è completamente rinata, prima in classifica grazie alla cura Conte, e si prevede una gara coi fuochi d'artifici contro i biancocelesti di Baroni che pure stanno conducendo una stagione sopra le aspettative.

Statistiche - Negli ultimi cinque incroci in Coppa Italia tra Napoli e Lazio, gli azzurri non hanno mai vinto: 3 le sconfitte e 2 i pareggi. I biancocelesti hanno sempre superato gli ottavi di finale del torneo nelle ultime 13 stagioni: nel periodo nessuno ha fatto di meglio, eccetto la Juventus. Il Napoli dopo aver vinto la Coppa Italia nel 2019/20, solo una volta ha superato gli ottavi di finale (2020/21): dunque i partenopei vengono da tre eliminazioni consecutive agli ottavi (Fiorentina, Cremonese, Frosinone). Giovanni Simeone ha nei biancocelesti la sua vittima preferita: contro di loro ha realizzato otto gol in quindici partite. Cyril Ngonge segnò la sua prima rete in Italia proprio contro la Lazio, a febbraio 2023 quando vestiva la maglia dell'Hellas Verona.

Le ultime sul Napoli

Come annunciato da Antonio Conte in conferenza post-Torino ci saranno delle rotazioni, ma il quadro sarà più chiaro dopo la conferenza di presentazione di domani. Per il momento ci si aspetta qualche cambio in determinate zone di campo, senza rinunciare però ad alcuni "fedelissimi". In porta può avere spazio Caprile, in difesa c'è Di Lorenzo visto l'infortunio di Mazzocchi, sull'altra corsia si prepara Spinazzola, centralmente è il momento di Rafa Marin ma solo al fianco di uno tra Buongiorno e Rrahmani. A centrocampo fiducia a Folorunsho, insieme a lui Gilmour (in pole su Lobotka) e uno tra McTominay e Anguissa. Davanti Ngonge e Neres sono in vantaggio nei rispettivi ballottaggi, da centravanti scalpita Simeone ma non è certo che Conte si privi di Lukaku.

Le ultime sulla Lazio

Mister Marco Baroni ricorrerà a un po' di turnover in difesa e in attacco, mentre a centrocampo le scelte sono obbligate visti gli infortuni di Vecino, Castrovilli e Dia. Tra i pali Provedel, Romagnoli può riposare quindi coppia di centrali composta da Patric e Gila, laterali Lazzari e Marusic. In mediana Rovella è sicuro del posto essendo squalificato per la prossima di campionato, insieme a lui due tra Guendouzi, Dele-Bashiru e Pedro: il francese e il nigeriano sono in vantaggio, se gioca lo spagnolo si passa al 4-2-3-1. Davanti confermati Zaccagni e Castellanos, sulla corsia di destra Noslin è in pole su Tchaouna.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni

Ballottaggi: Patric-Romagnoli 55-45%, Gila-Gigot 55-45% Guendouzi-Pedro 55-45%, Dele-Bashiru-Pedro 55-45%, Noslin-Tchaouna-Isaksen 40-30-30%

Indisponibili: Nuno Tavares, Castrovilli, Vecino, Dia

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, McTominay; Ngonge, Simeone, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Marin-Rrahmani 55-45%, Buongiorno-Juan Jesus 60-40%, Gilmour-Lobotka 55-45%, Ngonge-Politano 60-40%, Simeone-Lukaku 55-45%, Neres-Kvaratskhelia 60-40%

Indisponibili: Mazzocchi

Stadio Olimpico (Roma), giovedì 5 dicembre ore 21:00

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net