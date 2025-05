Gilmour: "Napoli grande opportunità, volevo qualcosa di nuovo! McT qui una fortuna, sui tifosi..."

"Cosa preferisco di Napoli? Il tempo è meglio del Regno Unito, c'è spesso molto sole, la città è molto affollata". Billy Gilmour ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A. Si è raccontato dopo i primi mesi al Napoli: "Cerco di imparare la lingua. Ho ascoltato anche qualche canzone napoletana e mi sono piaciute. Venire qui è stata una grande opportunità. Volevo sperimentare qualcosa di nuovo, finché non ci giochi davvero, non capisci quanto sia difficile e quanto sia necessario essere preparati".

L'ex Brighton ha parlato anche della presenza qui del suo grande amico e compagno di nazionale: "Avere Scott McTominay qui con in squadra al Napoli è utile, ovviamente, perché ti aiuta molto avere qualcuno con cui parlare in modo amichevole. Ovviamente in campionato parlo anche con Ferguson così come Henderson, gli altri scozzesi della Serie A (c'è anche Adams, ndr). I tifosi sono folli, attendono il nostro pullman di notte, fanno il tifo al 100% per il giocatore, lo apprezziamo molto. Questo è importante per un giocatore, ti fa dare il massimo per la squadra e i tifosi. Cercheremo di dare il tutto per le ultime tre settimane, sperando che vada bene", ha detto Gilmour.

"Il nostro punto di svolta? La rimonta contro l'Atalanta. Giocavamo in trasferta, loro sono passati in vantaggio e noi abbiamo lottato fino alla fine per ribaltare la partita. Quella gara ha mostrato il nostro spirito di squadra: non molliamo mai. È stata una vittoria importante che ha dato fiducia a tutto il gruppo".

Su Conte: “Mi ero allenato con lui solo un paio di volte da giovane. Ora ho l’opportunità di lavorarci ogni giorno e posso dire che i suoi standard sono altissimi. Gli allenamenti sono intensi, ti spinge al limite, ma sappiamo che è per il nostro bene”.