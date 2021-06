Lega A, convocata la prossima assemblea: i temi all'ordine del giorno

E' stata convocata per lunedì 21 giugno l'Assemblea di Lega Serie A, in videoconferenza. Convocazione alle ore 9.30 e all'occorrenza seconda convocazione alle ore 11.30, in cui si discuterà dei seguenti argomenti.

1. Verifica poteri

2. Comunicazioni Presidente

3. Comunicazioni AD

4. Anticipo di un ulteriore 15% dei Diritti Audiovisivi stagioni sportive 2021-2024 da parte di Dazn

5. Criteri di ripartizione dei Diritti non-AV delle stagioni sportive 2021-2024

6. Trattative private Diritti Audiovisivi Medio Oriente e Nord Africa per le stagioni sportive 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024.

7. Aggiornamento Offerta al Mercato Diritti Audiovisivi del Campionato di Serie A Pacchetti non esclusivi per il territorio italiano, stagioni sportive 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024.

8. Nuovi slot gare del campionato di Serie A2021-2022.

9. Accordo collettivo LNPA-AIC-FIGC.

10. Varie ed eventuali