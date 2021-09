Lewandowski vince la scarpa d'Oro 2020/21: il polacco succede a Immobile

Robert Lewandowski ha ricevuto oggi la Scarpa d'Oro come migliore marcatore europeo della stagione 2020/21. L'attaccante del Bayern Monaco ha segnato 41 gol in Bundesliga nel 2020/21 ed è il secondo giocatore del campionato tedesco a ricevere questo premio prestigioso. Succede a Ciro Immobile: "Sono molto felice, è un grande onore. Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e tutto il Bayern: non avrei potuto vincere questi trofei senza il loro supporto. Nello sport, come in tutta la vita, è fondamentale apprezzarsi e sostenersi a vicenda, cercare di essere un modello per gli altri. Per questo dedico questo premio a tutte le persone che ogni giorno mi stanno accanto. Sono molto contento di quello che abbiamo raggiunto insieme come squadra. Grazie mille".

I would like to thank my family, team mates, coaches and the entire @FCBayern team🙏I am extremely proud of what we have achieved together as a team. Thank you! #GoldenShoe2021 pic.twitter.com/UzECuxSd03 — Robert Lewandowski (@lewy_official) September 21, 2021