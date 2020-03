L’idea di fare a meno del 24° giocatore al mondo

Chi l’avrebbe mai detto. A inizio stagione neanche il più convinto degli ottimisti avrebbe pensato che il Napoli potesse sopperire all’assenza di Kalidou Koulibaly. La vera sorpresa è che il momento positivo della squadra è coinciso con l'assenza del leader difensivo, nonchè uno dei top difensori degli scorsi anni. Il senegalese sta vivendo senza ombra di dubbio la stagione più travagliata e deludente di sempre.

PARADOSSO - Dopo il giro di boa, Kou ha trovato solamente una presenza a Lecce (tra l'altro disastrosa), lasciando spazio soprattutto ultimamente a Nikola Maksimovic. che con Manolas ha blindato la difesa nelle ultime partite, sia in Champions che in campionato. Ormai l’assenza di Koulibaly non fa più rumore, ci si è quasi abituati a non vederlo in campo, l'uomo per cui De Laurentiis aveva rifiutato offerte superiori ai 100 milioni pur di blindarlo.

FUTURO - Le sirene di mercato per Koulibaly sono sempre incessanti, e De Laurentiis in estate sembra propenso a venderlo. Per evitare la svalutazione però occorre riabilitarlo: il rientro dai fastidiosi infortuni è vicino, il difensore potrebbe essere uno dei protagonisti nella spedizione in Spagna contro il Barcellona a caccia della storica impresa qualificazione ai quarti di Champions. A prescindere dal fatto che questi possano essere gli ultimi mesi in azzurro per Koulibaly, Gattuso avrà sicuramente bisogno anche di lui, che comunque resta il 24° giocatore al mondo (classifica del Pallone d’oro).