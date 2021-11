LIVE - Alle 14 Spalletti parlerà in conferenza: segui la diretta su TN

Giornata di vigilia in casa Napoli condizionata dalla positività al Covid di Matteo Politano. Di questo e molto altro, in vista della gara sul campo dell'Inter, parlerà in conferenza stampa Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli dalle 14, direttamente dal centro sportivo di Castel Volturno, risponderà alle domande dei giornalisti.