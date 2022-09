LIVE - Parla Meret: il portiere azzurro tra poco in diretta KK

Alex Meret parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Domani, nel corso della trasmissione 'Radio Goal', il portiere racconterà la nuova stagione

Alex Meret parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Oggi alle 14, nel corso della trasmissione 'Radio Goal', il portiere racconterà la nuova stagione e la sua crescita dell'ultimo periodo, tra le imprese in Champions League e il presente che si chiama Milan. Come al solito, l'intervista sarà seguita in diretta da Tuttonapoli.net e sul nostro portale potrete trovare il live testuale.