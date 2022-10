LIVE - Spalletti: "Anguissa non verrà rischiato. Roma pericolosa sui calci piazzati, ma noi non ci snatureremo!"

L'appuntamento è fissato per quest'oggi alle ore 14, come di consueto al Training Center di Castel Volturno.

TuttoNapoli.net

Più attese del solito le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa. Perché c'è la Roma, è il Derby del Sole e anche la sfida del suo cuore. Ma anche per i diversi dubbi di formazione che si porta dietro. L'appuntamento è fissato per quest'oggi alle ore 14, come di consueto al Training Center di Castel Volturno: l'allenatore azzurro risponderà alle domande dei giornalisti. Diretta testuale su Tuttonapoli.net

14.05 - Inizia la conferenza stampa: "Dobbiamo pensare a quello che sappiamo fare noi, andare a mettere in campo le nostre qualità, come abbiamo fatto già più volte".

Come sta Anguissa? "E' difficile sia dentro, non è corretto rischiarlo, altri hanno fatto bene e sarebbe una mancanza di fiducia verso chi s'è allenato ed è allo stesso livello di chi può dare un contributo"

Le sue scelte di formazione saranno anche in base alla fisicità della Roma? "Lo ripeto, metteremo in campo le nostre qualità, quello che sappiamo fare dobbiamo continuare a farlo, magari ancora con più qualità e velocità di quello che ci riesce, poi loro hanno questa caratteristica di incidere sui risultati con i calci piazzati, i numeri dicono questo, dipenderà da quanti gliene concedi... l'atteggiamento in fase di possesso, se tieni palla è più difficile subire palle inattive vicino l'area. Faremo valutazioni corrette sull'essere il Napoli, senza snaturarci".

Kvaratskhelia come reagisce ai complimenti di grandissimi personaggi? "Appena dico di andarci piano dite che ce l'ho con lui (ride, ndr), trovate voi una via di mezzo, ma non si fa condizioneare, lui è speciale per moralità, convinzione, qualsiasi cosa tu gli vai a chiedere è disposto ad assorbire. Quando gli ho chiesto se ha calciato con tranquillità il rigore... why not. Una risposta secca, tranquilla".